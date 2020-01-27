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قيادي في حركة فتح: هذا رد الحركة على ما يسمى بـ"صفقة القرن"

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:48 م
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السفير حازم أبو شنب
السفير حازم أبو شنب
كساب أحمد
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قال السفير حازم أبو شنب، القيادي بحركة فتح، إن الحركة تحذر مما سيعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا، مشيرًا إلى أن ترامب لا يجرؤ على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحديث معه، فيما يسمى بصفقة القرن، خاصة أنه يعلم بأن عباس هو وريث الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

ولفت "أبو شنب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي"، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن حركة فتح تعلم ما هو مضمون ما يسمى بصفقة القرن، حتى قبل الإعلان عنها غدا من قبل الرئيس الأمريكي، وتعلم ما ستفعله جيدًا كرد على هذا الأمر، معقبًا: "أقل شيء سنفعله ترك الجماهير دون تدخل، وعقد اجتماعات دورية حول القرارات التي يجب أن تطبق".

ولفت إلى أن الحركة ستقوم بإلغاء اتفاق أوسلوا غدًا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى بصفة القرن، وهذا يعني أن الرئاسة الفلسطينية ومنظمة فتح ستسحب اعترافها بالدولة الإسرائيلية.
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الكلمات المفتاحية

فلسطين حركة فتح ترامب الفجر السفير حازم أبو شنب أمريكا

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