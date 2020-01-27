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مصور واقعة قطار الإسماعيلية يكشف التفاصيل: "موقف صعب"

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:48 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف محمد أشرف، مصور واقعة قطار الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة، موضحا أن الفتاة كانت تعبر القضبان وصوت قطار البضائع أثار خوفها، فسقطت مغشية عليها بجانب القضبان، فأسرع والدها وقفز إليها ليحميها بجسده.

وأكد "أشرف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية "لبنى عسل"، فب برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن الموقف كان مؤثرًا، مضيفا: "تعبت نفسيا، وبكيت وأنا بصور الفيديو، وفضلت أرتعش لحد ما روحت البيت"، لافتا إلى أن المواطنين على رصيف القطار كان يدعون للفتاة ووالدها، ويطمئنوهم.

وقال مصور واقعة قطار الإسماعيلية، إن الفتاة ووالدها بصحة جيدة، ولم يصيبهما أي شيىء، معقبا: "والد الفتاة واضح أنه قريب من ربنا".
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