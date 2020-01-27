متحدث البرلمان: إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية خلال أيام

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة في حرب ضد الإرهاب، ومجلس النواب يمثل سلاحا تشريعيا ضمن كتائب الجيش المدافع عن الدولة المصرية، مشيرا إلى أن قانون رقم 8 لعام 2015 ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، في برنامج" صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لاحظ أن هناك استحداثا لبعض وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة وضرب الأمن القومي المصري، التي تعتبر بمثابة الإرهاب وتنفيذ العمليات الإرهابية؛ لذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع تعديل القانون رقم 8 لعام 2015.



وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب: "الحكومة تقدمت بالمشروع لإضافة كيانات أخرى وتعريفات أخرى للكيانات الإرهابية والأفعال المجرمة"، متابعا: "بدأنا في مناقشة تلك التعديلات داخل لجنة الشؤون التشريعية ويختصر التعديل في 3 مواد، من أجل توسيع تعريف الكيان الإرهابي وإضافة إلى الجمعيات والقنوات والجمعيات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي".



وكشف المتحدث باسم مجلس النواب، أنه سيتم إقرار تلك التعديلات خلال أيام، وهناك توافق من أعضاء المجلس على تلك التعديلات؛ مؤكًدا أن قرار إدراج بعض الفضائيات وحسابات التواصل للكيانات الإرهابية هدفه مواجهة التطرف.

