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البورصات الأوربية تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:38 م
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مؤشر كاك الفرنسي
مؤشر كاك الفرنسي
وكالات
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هبطت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بضغوط بيعية منتشرة فى أسواق المال العالمية مع زيادة المخاوف من فيروس "كورونا" الجديد.

وقاد قطاع الموارد الأساسية التراجعات اليوم بعد أن انخفض بنحو 4.3 بالمائة.

وأدى انتشار فيروس كورونا الصيني إلى إصابة أكثر من 2800 شخص ووفاة 81 شخصاً، مع انتشاره في حوالي 12 دولة منها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان.

وجاء هبوط الأسهم الأوروبية مع خسائر قوية في "وول ستريت" حيث فقد "داو جونز" أكثر من 400 نقطة خلال التعاملات.

ويترقب المستثمرين إتمام صفقة البريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الجاري بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف من المفاوضات حول شكل العلاقة بين الجانبين بعد عملية الخروج.

وتراجعت ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 414.07 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي"  البريطاني بنسبة مماثلة ليسجل 7412.05 نقطة.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 2.7 بالمائة ليسجل 5863 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس"  الألماني بنفس النسبة مسجلاً 13204.7 نقطة.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1014 دولار.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صفقة البريكست انتشار الكورونا البورصات الأوربية

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