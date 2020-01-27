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بدرية طلبة ورجاء الجداوي يتفقان مع علي غزلان على جهاز منةعرفة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:16 م
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على غزلان ومنه عرفه
على غزلان ومنه عرفه
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية بدرية طلبة، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بدرية، خلال مقطع الفيديو برفقة الفنانة رجاء الجداوي واليوتيوبر علي غزلان ومنة عرفة، وظهر خلال المقطع مرتدية"تيشرت شتوي باللون الاصفر وحجاب".

وعلقت طلبة، على مقطع الفيديو قائلة:"يوم جميل قوي معاكم".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسلات" وأضاف آخر"انتي جميلة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"انتي اللي زاي العسل وكلنا بنحبك".

ويذكر أن بدرية طلبة، تواصل تصوير مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضة رمضان2020، ويشارك في بطولتة الزعيم عادل امام ومحمد كيلاني ورانيا محمود ياسين، والمسلسل من إخراج رامي امام.
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