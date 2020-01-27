عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الإبقاء على صانع ألعاب القلعة الحمراء صالح جمعة وعدم التفريط في خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر قد قرر طرح إسم اللاعب على قائمة الإعارات تمهيدًا لخروجه من قائمة الفريق معارًا لأحد الأندية العربية .

وفي تصريحات خاصة لــ"الفجر الرياضي " أكد مصدر داخل النادي الاهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر الإبقاء على اللاعب ورفض التفريط في خدماته لثلاثة أسباب .

السبب الأول عدم وجود عرض خارجي مناسب لقيمة اللاعب الفنية بالإضافة إلى المبالغ المالية التي طلبها مجلس الإدارة.

والسبب الثاني يتمثل في رفض اللاعب الخروج معارًا لأحد الأندية المصرية ورغبته في تمثيل النادي الأهلي فقط وهو ما أخذه مجلس الإدارة بعين الإعتبار .

ثالث الأسباب وجود توصية من لجنة التخطيط بالنادي أن يبقي الفريق على اللاعب وتبقى حرية مشاركته في المباريات للمدير الفني .