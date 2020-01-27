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شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:32 م
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شعبة الغزل والنسيج
شعبة الغزل والنسيج
أسماء قورة
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عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد، جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

واستعرض المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة آخر مستجدات القانون الجديد، موضحًا أنه أعد بدقة متناهية لصالح المهنة والمهندس، وتم بذل مجهود كبير من الجميع لخروجه بالصورة النهائية، مشيرًا أنه تطور في العرض على الجلسة العامة للبرلمان بعد موافقة لجنة الإسكان عليه.

من جانبها أشارت المهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، أنه في العام الماضي تم صرف معاشات بقيمة مليار و200 مليون جنيه، بخلاف الإعانات الأخرى، مشيدة بالمجهود المبذول في قانون النقابة الجديد، كونه سيعظم من موارد النقابة بشكل كبير، ما سيسمح بزيادة المعاشات بالصورة المرضية للمهندسين، وأبدت أملها أن يكلل هذا المجهود بالنجاح.

وطالبت "عفيفى" بمداومة المهندسين في دفع الاشتراك دون تأخير حتى لا يتعرض المهندسون لعدم منحهم معاشات، نظرًا لتقاعسهم في دفع الاشتراك لفترة كبيرة.

فيما أشار المهندس محمد عزام، وكيل شعبة الغزل والنسيج، أن الشعبة حاولت وقامت بحل كثير من المشاكل الفردية التي قابلت المهندسين في أماكن عملهم سواء في القطاع العام أو الخاص.

من جانبه، شدد الدكتور مهندس أمير محمد إمام، أمين الشعبة، على أن شعبة الغزل والنسيج واحدة من أهم شُعب النقابة، وأن مجلس الشعبة يحاول قدر المستطاع خدمة النقابة والمهندسين، مشيرا إلى أن مجلس الشعبة حاول خلال الفترة الماضية حل مشاكل صناعة الغزل والنسيج للوصول لأحسن النتائج، وهو ما ظهر بالفعل على صناعة الغزل والنسيج خلال الفترة الماضية.

وأبدى المهندس علاء عبدالحليم ريحان، عضو الشعبة وعضو المجلس الأعلى للنقابة، أمله أن يكون مجلس الشعبة على قدر المسئولية، مستطردًا: "شرفت بوجودي في مجلس الشعبة، والمجلس الأعلى، وشاركت في موضوعات كثيرة داخل النقابة، وكنت مشاركًا وموجودًا في لجنة القانون"، مبديًا أمله أن يتم عرض القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وشدد المهندس سمير أبوالفتوح، عضو مجلس الشعبة وعضو المجلس الأعلى للنقابة، على أن أعضاء الشعبة يخدمون كافة المهندسين من خلال تواجدهم ومشاركتهم في اللجان المختلفة للنقابة، وعلى الأخص مشروع الرعاية الصحية الذي شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد مجهودات اللجنة.

فى نهاية الجمعية، تمت الموافقة على اعتماد التقرير السنوي من إنجازات وأنشطة للشعبة عن عام 2019، كما دارت مناقشات مع الحضور تصدرتها هموم وأوجاع صناعة الغزل والنسيج وسبل تطويرها والعودة بها إلى سابق عهدها، أكد خلالها البعض على ضرورة تطوير صناعة الملابس الجاهزة.
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
شعبة الغزل والنسيج تعقد عموميتها
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