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الأوقاف: العالم الإسلامي في حاجة لتجديد الخطاب الديني

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:32 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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علق الدكتور أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، على حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب في جامعة القاهرة قائلًا: "الوزارة تحترم كافة أحكام القضاء"، مشير إلى أن موقف الشرع حول النقاب، فهذا مرجعه إلى دار الإفتاء وليس الأوقاف.

وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن العالم الإسلامي في حاجة إلى تجديد الخطاب الديني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه يتم عقد مؤتمرات وندوات لتجديد الخطاب الديني، متابعًا: "الإسلام هو دين الأمن والسلام والعلم والذي يدعو إلى كل فضيلة ويتعارض مع كل رذيلة".
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النقاب الفجر الخطاب الديني الأوقاف الأزهر ارتداء النقاب

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