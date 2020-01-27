Advertisements
شركات سياحة أوروبية تلغي رحلات الصين
الإثنين 27/يناير/2020 - 07:25 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
ألغت بعض الشركات السياحية في أوروبا رحلاتها إلى الصين مع رد مبالغ الحجز للعملاء مع تنامي المخاوف حيال انتشار فيروس جديد شبيه بالإنفلونزا راح ضحيته 81 شخصا وأصاب أكثر من 2740.
تأتي خطوات الحد من السفر إلى الصين في أعقاب تمديد بكين عطلة العام القمري الجديد وإغلاق مزيد من الشركات أو إبلاغ موظفيها بالعمل من منازلهم للحد من معدل انتقال العدوى خلال أكثر عطلات البلاد ازدحاما.
ففي ألمانيا، قالت ستوديوزوس، وهي شركة متخصصة في السفر تعمل عبر الإنترنت، إنها ألغت الرحلات إلى الصين حتى منتصف أبريل، وكان من المقرر أن تبدأ الرحلة القادمة للشركة في 15 مارس.
وقالت إن بوسع العملاء المغادرين على رحلات قبل 31 مايو تغيير الحجز أو إلغاء الزيارة.
وفي ألمانيا أيضا، قالت شركة السياحة "دي.إي.آر توريستيك" في رسالة إلكترونية إنها ستعيد أموال حجز الرحلات المتجهة إلى الصين أو تستبدلها برحلات أخرى حتى نهاية مارس، وللشركة حاليا حوالي 100 عميل في الصين.
وقال اتحاد شركات السفر الفرنسية إنه أوصى أعضاءه بوقف الرحلات إلى الصين حتى 21 فبراير على أقل تقدير وعرض خيار تغيير الحجز على العملاء.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أوقفت شركات سياحة روسية بيع عروض قضاء العطلات في الصين.
Advertisements