مركز الأزهر للفتوى: استخلاص الأمصال من دهن الخنزير مباح بشرط

قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنشأ هذا المركز لمواكبة العصر، ومحاكاة أبنائنا بأدوات هذا العصر، والرد على كل الشبهات التي تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المركز يريد على الشبهات بـ13 لغة.



وتابع "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي"، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن هناك بعض المسائل المتحدثة والتي تثار من وقت للآخر مثل مسألة استخلاص بعض الأمصال من دهن الخنزير، لعلاج شلل الأطفال أو الحصبة الألماني، لافتًا إلى أن المركز أفتى بإباحة هذا الأمر إذا لمن تكن هناك مادة أخرى لاستخلاص هذا المصل إلا دهن الخنزير.



ولفت إلى أن المشكلة الآن أن بعض من يفهم في الدين يتحدث ويفتي في أمور الدين، مشددًا على ضرورة ضبط من يحدث في الأمور الدينية، لأنه يترتب عليها مصائر شعوب ودول.

