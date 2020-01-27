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برلمانية تطالب بتعديل قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:23 م
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ارشيفية
ارشيفية
دينا إبراهيم
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قالت النائبة أماني عزيز، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ علي إنشاء هيئتي اوقاف "الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفة الإنجيلية" وتعكف حاليًا علي مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم هيئة الاوقاف المصرية تمهيدًا لعرضه علي الجلسة العامة لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي بالإضافة إلي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وأضافت في تصريح خاص إلى "الفجر" أنها طالبت بتعديل مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف "الكنيسة الكاثوليكية" و"الطائفة الإنجيلية" ليكون قانون واحد وهيئة واحدة لأوقاف الكنائس الثلاثة "الكاثوليك والإنجيلية والبروتستانت"، مشيرة أن جميع الأقباط أبناء مصر.

وطالبت عضو اللجنة الدينية، أن تندرج أوقاف الكنائس الثلاث تحت قانون واحد وهيئة واحدة مثل قانون هيئة الأوقاف المصرية الذي يندرج تحته قانون تنظيم الأزهر والأئمة والخطباء وغيرها من القانون.
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الكلمات المفتاحية

هيئتي اوقاف الكنيسة مشروع قانون مجلس النواب الشؤون الدينية

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