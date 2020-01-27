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مصطفى بسيط يشارك في معرض الكتاب بـ"سر الهمنة في حتة دهنة"

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:07 م
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مصطفى بسيط
مصطفى بسيط
رباب مصطفي
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نشر الفنان مصطفي بسيط نجم مسرح مصر، صورة جديدة له برفقة الفنان حمدي المرغني، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق" بسيط" علي الصورة:" كتابي" سر المهنة في حتة دهنة"متوفر الآن في معرض الكتاب يالا هي جت عليا أنا والمرغني"

ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" و ده كان في سيناريو ولا خروج عن النص، قصف جبهة" .

مسلسل "الواد سيد الشحات":

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب عبر مجموعة من المواقف الطريفة.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، مصطفي بسيط، أوس أوس .
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