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حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:02 م
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حلا شيحة
حلا شيحة
رشا عادل
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نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، مجموعة صور جديدة لها برفقة عائلتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حلا، على الصور قائلة:"لنا واحد بإختلافنا كلنا نفس الإنسان اللي خلقه ربنا كلنا بشر بنتعب ونقاوم مرات ونقف ونقع ونرجع نقف ونقاوم ونتعب ونرجع للأمل وبكرة يقلقنا ونفكر مرات ونزهق اكتر ونحب ونكره بشر من طين ساعات عايز يبقي ملاك وساعات بس بشر، التعب بعده راحة والراحة جواها تعب احب الناس لينا بعاد واقرب الناس لينا مش مكتوب لنا معاهم غير البعاد نتمني ساعات ونحلم بحاجات نفسنا فيها عايزين نشوفها عايزين أحلامنا واقع بس الواقع بس الجميل اننا لسة بنحلم لسة بنحس والقلب بينبض ولسه بردو الأمل جوانا مهما حصل فينا لسة جوانا حاجات بنحلم نكملها ومهما تعبنا حنفضل عايزين لبكرة الاحلي ونقف تاني بعد الوقعة ولسة بنحلم سنة الحياة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الجميلة" وأضاف آخر"ست حلا منورة الدنيا كلها".

ويذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، مسلسل "زلزال"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في البطولة محمد رمضان وأحمد صيام وماجد المصري.
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
حلا شيحة برفقة عائلتها في أحدث ظهور لها
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