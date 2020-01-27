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برشلونة يفاجئ جماهيره بصفقة أوباميانج

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
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لايزال نادي برشلونة الإسباني يبحث عن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لحل أزمة غياب لويس سواريز عن الفريق.

 

وفجرت صحيفة الديلي تيلغراف الإنجليزية مفاجأة مدوية عن سعي نادي برشلونة لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع الجابوني أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي خلال يناير الجاري.

 

تقارير التيلغراف جاءت مفاجأة في الوقت الذي كانت تشير فيه جميع وسائل الإعلام إلى استقرار النادي الكتالوني للتعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فريق فالنسيا الإسباني.

 

وكان برشلونة قد وضع العديد من الأسماء على طاولة تعاقدات النادي الشتوية املاً في الاستقرار على صفقة لتعويض غياب لويس سواريز والذي انهت لعنة الإصابة موسمه مع الفريق.

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