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موعد مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:47 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الدور الإقصائي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

 

وتقام المباراة على أرضية ملعب إستاد النادي الاهلي ويسعى فيها الفريق القطري إلى الفوز بها من أجل الوصول للدور الأول من البطولة القارية .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما يهم مشجعي نادي السيلية حول الفريق الإيراني الذي يبدو بالنسبة للكثير مجهول الهوية بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها .

 

مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الإيراني

 

البداية مع نشوب حالة من القلق لدى جماهير النادي بعد تلقي الفريق لهزيمتين على التوالي بالدوري القطري على يد الخور بهدف مقابل هدفين والأهلي بهدف نظيف .

 

وتسببت الهزيمتين في وصول الفريق إلى المركز السادس برصيد سبعة عشر نقطة قبل المواجهة المرتقبة مع الضيف الإيراني الذي لن يكون سهلًا كما يعتقد البعض .

 

ففريق شاهر خودرو يشارك في البطولة من الملحق بعد أن حسم المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي متفوقًا على اندية عريقة وكبيرة مثل إستقلال طهران وذوب آهن أصفهان .

 

وجمع الفريقان الموسم الماضي ستة وخمسين نقطة من ثلاثين مباراة بفارق خمسة نقاط عن حامل اللقب فريق نادي بيرسبوليس صاحب الإحدى وستين نقطة حيث حقق شاهر خودرو الفوز في 16 مباراة وتعادل في 8 وخسر 6.

 

توقيت متابعة مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الإيراني

 

ومن المُنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وعشرة دقائق مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة وعشرة دقائق بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة وعشرة دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة السيلية ضد شاهر خودرو الإيراني على الهواء مباشرًة

 

تنقل مباراة السيلية ضد شاهر خودرو الإيراني عبر قناة الدوري والكأس القطرية الناقل الحصري والوحيد لمباريات أندية العنابي في بطولات آسيا.

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شاهر خودكور دوري أبطال آسيا السيلية ضد شاهر خودكور السيلية

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