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ليبيا: انشقاقات في صفوف الإخوان بمصراتة بعد وصول المرتزقة السوريين

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:18 م
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العميد خالد محجوب
العميد خالد محجوب
كساب أحمد
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قال مديرة إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد محجوب: إن القوات المسلحة متمركزة في أماكنها، وترد على أي اختراق لمليشيات حكومة الوفاق الغير شرعية، لافتَا إلى أن المليشيات قامت بهذه الخروقات، نتيجة التوقع بأن المرتزقة السوريين سيؤدوا إلى تغيير موازين القوى.

وأشار العميد خالد محجوب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق قامت بالهجوم على مواقع الجيش في أبو قرين، فقام الجيش بالرد على هذه الخروقات بصورة كبيرة، فهربت المليشيات من مواقعها.

وأوضح مديرة إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه لا يوجد أي حاضنة شعبية لتنظيم الإخوان في مدينة مصراتة الليبية، وهناك انشقاقات الآن بين المتعاونين مع الإخوان، بعد أن الاستعانة بالمرتزقة السوريين، خاصة أن المرتزق يحصل على 2000 دولار شهريًا، في حين أن المواطن الليبي يتحصل على 500 دولار في العام الكامل.

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