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طالب أزهري: تبني شيخ الأزهر قضية تجديد الخطاب الديني يحسب له

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:39 م
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الطالب محمد جمال
الطالب محمد جمال
هدى عبدالرازق
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قال محمد جمال، طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن تبني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قضية الخطاب الديني أمر يحسب له، موضحا أنه يحرص على مشاركة الشباب في عملية التجديد وهو أمر يحدث لأول مرة.

وأشار "جمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الأزهر الشريف إتخذ خطوات جدية في مواجهة الأفكار المتطرفة، والإرهابية، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية في مصر حريصة على تطوير الخطاب الديني.

وأضاف أن مؤتمر الأزهر العالمي خطوة كبيرة نحو تجديد الخطاب الديني، منوها بأن الأزهر يدرس مادة الثقافة الإسلامية وهي تساهم بصورة كبيرة في تطوير فكر الطلاب.
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الكلمات المفتاحية

نجديد الخطاب الديني شيخ الأزهر الخطاب الديني أحمدالطيب

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