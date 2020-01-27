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الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:35 م
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فبراير الكويت 2020
فبراير الكويت 2020
أحمد رمضان متولي
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وعد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، جمهور "فبراير الكويت 2020" بحفلات قوية، مضيفًا بأنه وقع الإختيار هذا العام على نجوم بناء على طلبات الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك بما يتناسب مع "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي".. هذا الصرح المعماري والثقافي البارز في دولة الكويت، والذي ستقام فيه حفلات "فبراير الكويت" ، فهدفنا هو أن نرتقي بالمهرجان وذائقة الجمهورالكويتي الحبيب والمحب لكل ما هو طربي".

 

تتضمن قائمة "فبراير الكويت 2020"  التي تتولى تنظيمها والإشراف عليها هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" بالتعاون مع "مركز عبد الله الرويشد" ، ست حفلات غنائية، يشارك فيها إحدى عشر مطربا ومطربة،  بمعدل نجمين في الحفل، عدا السهرة الأولى التي سيفتتحها منفردا "فنان العرب" محمد عبده، تماما كما إفتتح "أبو عبد الرحمن" العام الماضي حفلات "فبراير الكويت 2019"، الأمر الذي يعطي المهرجان زخما فنيا كبيرا نظرا للقدر والقيمة التي يتمتع بهما "فنان العرب"، حتى أن معظم أهل الغناء والموسيقى رحبوا بذلك وأخذوا يباركوا هذا الإختيار ، فجميعهم يعتبرونه قدوتهم، بل ينادونه بـ"أبو المطربين"، لما يمتلكه من خبرة وعطاء وتميز على الصعيد الغنائي، وحبا وإحتراما وتقديرا على الصعيد الخاص.

 

ومن المقرر ان تنطلق حفلات "فبراير الكويت 2020" تاريخ 6 فبراير المقبل،  وتستمر حتى تاريخ 21 فبراير، وذلك بمعدل حفلين كل أسبوع ، وتحديدا يومي الخميس والجمعة خلال شهر فبراير.

 

المدهش، هو نفاذ جميع تذاكر حفلات "فبراير الكويت 2020" بمجرد فتح منافذ البيع ، ليعد بذلك أول مهرجان غنائي تنفذ جميع تذاكره قبل موعد انطلاق حفلاته، وهو ما يعلق عليه الأستاذ سالم الهندي، قائلا:" هذا ليس بغريب على الجمهور الكويتي المحب والمتعطش دوما

 

للفن الراقي، ولكل ما هو طربي أصيل، والداعم الأول للأصوات الغنائية . أيضا لا ننسى أن حفلات "فبراير الكويت" وعلى مر أعوامها حرصت دوما على انتقاء النخبة من الفنانين والفنانات لذلك لها أهميتها وجمالها ورونقها الخاص الذي يحمس الجمهور على شراء التذاكر والإستمتاع بسهرات مميزة".

 

ويشارك في حفلات "فبراير الكويت 2020" سبع مطربين وأربع مطربات، هم: محمد عبده، عبد الله الرويشد، راشد الماجد، نوال الكويتية، أصالة نصري، أنغام، نبيل شعيل، ماجد المهندس، حسين الجسمي، بلقيس فتحي، مطرف المطرف.

 

أمّا جدول الحفلات فهو كالتالي:

 

-الخميس 6 فبراير: "فنان العرب" محمد عبده

 

-الجمعة 7 فبراير: ماجد المهندس وأصالة نصري

 

-الخميس 13 فبراير: حسين الجسمي وبلقيس

 

-الجمعة 14 فبراير: نوال الكويتية ومطرف المطرف

 

-الخميس 20 فبراير: عبد الله الرويشد وأنغام

 

-الجمعة 21 فبراير: راشد الماجد ونبيل شعيل

 

تجدر الاشارة، أن حفلات "فبراير الكويت 2020" تأتي إستكمالا لنجاحات هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" طوال الأعوام الماضية في مجالات إنتاج الالبومات والأغاني، وتصوير الكليبات، وتعهد وإقامة الحفلات والمهرجانات، والإشراف والتنسيق للكثير من المناسبات، ودورها الريادي في مجال صناعة الموسيقى وترويجها عبر منصاتها، والمتاجر الالكترونية، والشركات والجهات العالمية التي يجمعها معها إتفاقيات وعقود تعاونية، أيضا دور "روتانا" الفعّال والمؤثر ضمن مظلة "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، وحضورها هناك في الفعاليات الغنائية والطربية و"ليالي الأساطير" و"جلسات "الثمامة" وغيرها من التي أقيمت في "موسم الرياض"، ومواسم ومدن المملكة المختلفة سواء الماضية أو القادمة، ومشاركتها القوية كشريكا في الإشراف على حفلات "القرية العالمية بدبي" وتنظيمها، أو حفلات "مهرجان دبي للتسوّق" وغير ذلك الكثير.

الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
الجدول الكامل لحفلات "فبراير الكويت 2020"
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