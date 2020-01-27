موعد مباراة العين ضد بونيودكور الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي لحساب مباريات التصفيات الإقصائية المؤهلة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتقام المباراة على ملعب إستاد هزاع بن زايد بنادي العين .

وفي السطور التالية يإخذكم الفجر الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز الأخبار الخاصة بالمباراة بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرًة .

مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أجرى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال ومن المُنتظر أن يكون الفريق الفائز من مباراة العين ضد بونيودكور الأوزبكي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز من مباراة الاهلي السعودي وإستقلال دوشنبه بطل طاجيكستان .

توقيت متابعة مباراة العين ضد بونيودكور

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا ثلث مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة إلا ثلث بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة إلا ثلث بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد بونيودكور على الهواء مباشرًة

تتكفل قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 بنقل مباراة العين الإماراتي ضد بونيودكور الأزوبكي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد هزاع بن زايد ويتولى التعليق على اللقاء المعلق الكبير حسن العيدروس.

في الوقت الذي سينشر لكم " الفجر الرياضي " روابط البث المباشر الخاصة بالمباراة على الهواء مباشرًة قبل إنطلاقها بساعة بجودة عالية دون تقطيع تعليق عربي .