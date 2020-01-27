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عبدالمجيد يكشف موعد إطلاق دليل مشروع علاج "الصحفيين": تصميم جديد ومبهر

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:29 م
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أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية
أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية
ميسون أبو الحسن
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كشف أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن موعد إطلاق دليل مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لعام 2020، مؤكدًا أن اللجنة ستطلق المشروع في نظام "بي دي إف"، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن تطبع اللجنة الدليل الشهر المقبل، وذلك بعد إضافة عدد من العيادات ومراكز التحليل والمستشفيات الجديدة.


وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن دليل مشروع العلاج لهذا العام، سيخرج في شكل مبهر وتصميم جديد، بالإضافة إلى احتوائه على تقسيم للمحافظات، ويضم كافة التفاصيل، وباب خاص بكل تساؤلات الزملاء، وإرشادات على طريقة سؤال وجواب لكل ما يدور في أذهان الزملاء المشتركين.


وأضاف "عبدالمجيد" أن اللجنة قامت بطباعة أرقام للطوارئ على ظهر كارنيه المشروع لهذا العام، تعمل على مدار اليوم لخدمة الزملاء والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى عدد من أرقام المحمول والواتسآب داخل الكُتيب، مؤكدًا أن مشروع العلاج تعاقد هذا العام مع 36 مستشفى جديدة في القاهرة وعدة محافظات.


وطالب "عبدالمجيد"، الزملاء الصحفيين المشتركين بالمشروع، الاطلاع على الدليل قبل الذهاب لأي جهة، والاطلاع على حقوق الصحفي وواجباته، لافتًا إلى أن المشروع مد الاشتراك حتى يوم 2 فبراير، وذلك لتعويض الزملاء عن يومي الأجازة الجمعة والسبت الماضيين.

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نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين كتيب مشروع علاج الصحفيين الفجر أيمن عبدالمجيد

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