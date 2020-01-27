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محمد عباس يكشف للفجر الفني عن تفاصيل خطته الفنية المقبلة

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:55 م
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محمد عباس
محمد عباس
لمياء علي
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يستعد الفنان محمد عباس لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة وسط انتظار شديد من عشاقه.

وتحدث  محمد عباس في تصريح خاص للفجر الفني عن خططته الفنية القادمة قائلًا: لقد طرحت خمس أغنيات من الألبوم الجديد، وبهذا سيتبقى لي 6 أغاني أخرى، ومن المفترض أن أطرح أغنية أو أغنيتين كل 5 أو 6 أيام، وسيتم طرح الألبوم كاملا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف قائلًا: تعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم تامر حسين ومدين وأحمد عبد السلام وسلمى رشيد ومحمد عاطف الحلو وشريف مماوي ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف بدر وسلامة علي، كما قمت بتلحين 4 أغاني.

جدير بالذكر أن عباس كان قد طرح مؤخرًا أغنية يتدلل من كلمات سلمي رشيد، ألحان محمد عباس، توزيع محمد شفيق، ناي أحمد خيري، بزق أسامة حسن، جيتار أحمد حسين، ميكس وماستر خالد رؤوف.
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