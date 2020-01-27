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ترامب: البيت الأبيض سيعلن "خطة السلام" مساء غداً الثلاثاء
الإثنين 27/يناير/2020 - 06:19 م
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الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن "خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وأضاف الرئيس دونالد ترامب: إن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء غداً الثلاثاء، ويجب أن تعجب خطة السلام الفلسطينيين لأنها "جيدة بالنسبة لهم".
وفي نفس الاتجاه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: بأن "خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة تاريخية، وخطة السلام في الشرق الأوسط ربما تكون {فرصة القرن}".
وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أنه يعد خطة للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".
وكانت الإدارة الأمريكية، قد وجهت دعوتين لممثلي أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وزعيمي كتلتي اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو، وكتلة اليسار التي يقودها بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاءت الزيارة في ظل تعثر الأحزاب الإسرائيلية في التوصل لحكومة إسرائيلية، فضلاً عن ضغط من الأحزاب الإسرائيلية على الكنيست لمناقشة حصانة نتانياهو من الملاحقة في القضايا التي تلاحقه.
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