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وكيل "دينية النواب": الأزهر منارة المسلمين على مستوى العالم

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:25 م
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النلئب شكري الجندي
النلئب شكري الجندي
دينا إبراهيم
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قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول من دعا إلى تجديد الخطاب الديني على مستوى العالم، وهذه الدعوة وجدت صداه لدى الجميع حتى أن بعض الدول الكبرى وعلة رأسها أمريكا دعت إلى تجديد الخطاب الديني.

وأضاف الجندي في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الأديان والعقائد الصحيحة لا يوجد بينها خلاف أو اختلاف، فجميعها تدعوا لعبادة الله الواحد الأحد، ونشر المحبة والسلام والوئام بين بني البشر جميعًا، أيا كانت العقيدة والاعتناق، مؤكدًا أنه لا يوجد في دين نزل من عند الله ما يحث على قتل أو إرهاب أو دمار أو خراب لبني الإنسان، بل الأديان جميعا نصت على المحبة والوئام والسلام والأخوة الإنسانية، وهذا ما يدعوا إليه مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي.

وأشار إلى أن الأزهر هو المنارة والمنبر بالنسبة للمسلمين على مستوة العالم، ومصر دولة تتميز بتدينها وتتميز بإسلامها وهي التي صدرت الإسلام إلى العالم حتى إلى البلد الذي جاء منه الإسلام، مشيرًا إلى أن الأديان تدعوا إلى السلام، ومصر هي بلد السلام، ويجب علينا أن نستغل هذه الدعوة لصالح الإنسانية جمعاء ولصالح نشر السلام على مستوى العالم وليس على مستوى مصر أو الشرق الأوسط، ونبذ أفكارالعنف والتخريب أو الدمار.
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الكلمات المفتاحية

تجديد الفكر الإسلامي النلئب شكري الجندي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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