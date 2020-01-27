تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال ديسمبر الماضي

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، هبوط مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي يبلغ 694 ألف وحدة في الشهر الماضي، مقابل 697 ألف وحدة في نوفمبر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات المنازل الجديدة سوف تسجل 730 ألف وحدة خلال نفس الفترة.





وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بمستوى 564 ألف وحدة في نفس الفترة من 2018.





وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المباعة في الولايات المتحدة 331.4 ألف دولار في الشهر الماضي، مقارنة مع 329.7 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وفي إجمالي عام 2019، بلغت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة 681 ألف وحدة، بزيادة 10.3 بالمائة مقارنة بعام 2018.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 97.922.