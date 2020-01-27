شاهد.. نادين نسيب نجيم من كواليس جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مجموعة صور جديدة لها من كواليس جلسة التصوير الجديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت نادين، خلال الصور خلف الكاميرات وبإطلالتنا،فكانت مرتدية "فستانًا طويل باللون الابيض والاسود وكان شعرها طويل مسندل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق واسورة وخاتم"، وظهرت في الإطلالة الثانية مرتدية"فستانًا قصير مكشوف الصدر باللون الاسود وكان شعرها منسدل وابرزت إطلالتها بعقد".







وعلقت نسيب نجيم، قائلة:قريبًا ترقبوا صورة جديدة غير متوقعة".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لك ماشاءالله شو حلوة" وأضاف آخر"يا حبيبتي تجنني"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"تخبلين".





ويذكر أن أخر أعمال نادين نسيب نجيم، مسلسل "خمسة ونص"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان قصي خولي ونرمين شوقي ومعتصم النهار، والمسلسل من إخراج فيليب أسمر.