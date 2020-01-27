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عاجل.. مؤسسة النفط الليبية تتبرأ من الاتفاق بين "أردوغان والسراج"

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:14 م
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أردوغان والسراج
أردوغان والسراج
حلمي رمضان
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قال رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، مساء اليوم الإثنين، "لم يستشرنا أحد في الاتفاق البحري مع تركيا"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا تبرأت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه بين رئيس الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأثار جدا وتنديدا دوليا كبيرين.

ويستهدف الاتفاق الموقع الشهر الماضي إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركي الجنوبي على البحر المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

ووقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، وقبل أن يعلنا الجانبين أية تفاصيل تخص المذكرتين، إلا أن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية؛ لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما لم تقدم تركيا أية تفاصيل عن الاتفاق، الذي أعلنته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري، ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها أكدت حكومة السراج المعترف بها دوليا توقيع مذكرتي التفاهم لكنها لم تعلن تفاصيل، وفي المقابل قالت حكومة شرق ليبيا؛ حيث تتمركز فصائل سياسية منافسة منذ عام 2014، إن اتفاق الحدود البحرية "غير مشروع".

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الكلمات المفتاحية

مؤسسة النفط الليبية السراج الاتفاق أردوغان

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