خدمة التوصيل مجانا | عروض كارفور مصر اليوم على المنتجات الغذائية وتخفيضات وخصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية من carrefour egypt | أخر فرصة

أعلنت إدارة كارفور مصر منتصف شهر يناير الجاري، عن عروض وتحفيضات كبيرة على منتجاتها الغذائية والأجهزة الكهربائية، وقال carrefour egypt، إن العروض مستمر ليوم 28 يناير 2020 الجاري، ليعتبر اليوم وغدًا أخر فرصة للاسفتادة من عروض كارفور مصر.





كارفور egypt يعلن خدمة التوصيل مجانًا





وقالت إدارة كارفور مصر carrefour egypt، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: " عيد ميلاد كارفور، مفاجآت وعروض حصرية، العرض الثانى ابتدًاء من 15 وحتى 28 يناير 2020، متوافر فى كل فروع كارفور وأونلاين على كل اللي تحتاجه والتوصيل أونلاين مجانا".



