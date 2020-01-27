"دينية النواب" تشيد بمؤتمر الأزهر لتجديد الخطاب الديني





وأضافت عزيز في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعوا دائمًا لتجديد الخطاب الديني منذ توليه الحكم، حرصًا منه على نشر مبادئ السلام والتسامح والوسطية والإعتدال بين كافة المواطنين ومواجهة العنف والإرهاب وتوصيل رسالة للعالم أجمع سواء الأوروبي أو العربي على أهمية تجديد الحياة والفكر الديني والدعوة إلى عدم التميز والمواطنة وحب الآخرين.





وأشارت إلى أن الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء الذي قام بتخريج الكثير من العمالقة وعلماء الدين، معبرة عن انبهارها بالفيلم الوثائقي الذي عرضه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن عمالقة الأزهر الشريف على مستوى العالم.



أشادت النائبة أماني عزيز، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وتجديد الخطاب الديني الذي ينظمه الأزهر الشريف، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة، ومشاركة ممثلي 46 دولة حول العالم من وزارة الأوقاف والمجالس الإسلامية.