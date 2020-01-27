الحمام يواجه غزل المحلة وعينه على النقاط الثلاث

يواجه فريق الحمام نظيره فريق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، في موقعة كروية مرتقبة، تنطلق في الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



ويدخل الفريق المطروحي اللقاء بشعار لابديل عن الفوز حيث يسعي الفريق المطروحي تعويض خسارتة الأخيرة من المنصورة الجولة الماضية وأتضح ذلك من خلال التدريبات الأخيرة بإعتماد مجدي طلبة علي قوتة الضاربة واللعب بتشكيل هجومي من أجل حصد النقاط الثالثة وكذلك الحال لفريق غزل المحلة الذي يسعي للفوز لمواصلة مطاردة فاركو علي صدارة المجموعة وتحقيق أمال جمهور المحلة بالصعود والعودة مجددا للدوري الممتاز.



نادي الحمام المطروحي يدخل المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 15 نقطة جمعهم من الفوز في 4مباريات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.



بينما يدخل غزل المحلة المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة جمعهم من الفوز في 7مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراتين.



وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي في إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 17هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.



ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، ومحمود عز مدرب عام، وسمير سعد مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي.



وتضم قائمة نادي الحمام حاليا 23 لاعبا بعد الإستغناء عن وليد إبراهيم لمركز شباب الحمام،وفرج شوقي لنادي الجزيرة، وعمر مرعي لنادي الهلال المطروحي وتضم : محمدفتحي السيد، وإسلام الحريري في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.



وسيتم قيد الصفقات الجديدة هشام نيمار، وعبد الرحمن عبد النبي، ومحمد كفتة لتصبح القائمة من 26 لاعب.