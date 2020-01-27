موقف محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الهلال بالجولة الأخيرة لدوري الأبطال

يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، معرفة آخر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي أمس الأحد.





إصابة محمد الشناوي





وتحامل محمد الشناوي حارس الأهلي، على نفسه واستكمل اللقاء، برغم طلب الجهاز الطبي للفريق، بإجراء تغيير الحارس، صاحب الـ31 عامًا، لكن أصر الحارس على استكمال المواجهة.





غياب محمد الشناوي





وغاب محمد الشناوي عن تدريبات فريقه اليوم، بمقر النادي الأهلي، حيث تقام التدريبات الخاصة بالفريق الأول على ملعب مختار التتش، ما أثار تخوف الكثيرين.





تفاصيل إصابة محمد الشناوي





وتبدو الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي كبيرة، لأنها على مستوى فقرات أسفل الظهر، ومثل هذه الإصابات تحتاج إلى وقت للتعافى.





حجم إصابة محمد الشناوي





وستحدد حجم إصابة محمد الشناوي عقب إجراء الأشعات اللازمة، على مستوى منطقة ظهر الحارس، وتحديد، العلاج اللازم وفترة الغياب، وهل سيلحق بمباراة الهلال المصيرية أم لا.





موقف محمد الشناوي من المشاركة





ويلعب الأهلي مباراة مصيرية أمام نظيره الهلال السوداني، على ملعب الأخير، في الجولة الـ6 والأخيرة، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستحدد الصاعد، ويحتاج المارد الأحمر لخدمات لاعبيه وعلى رأسهم محمد الشناوي.





تألق محمد الشناوي





وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف نظيف، في المباراة التي تعرض فيها الحارس محمد الشناوي للإصابة، وتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي النجم الساحلي والهلال السوداني في وصافة الترتيب بـ9 نقاط.



