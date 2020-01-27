الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة على مستوى الظهر أمس الأحد في مباراة النجم الساحلي التونسي .

وكان الأهلي حقق فوزا مهما على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد من توقيع النيجيري جونيور أجايي في المواجهة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الشناوي على أرض الملعب بعد تدخل قوي مع مهاجم النجم الساحلي، قبل أن يعود بعدها للعب بشكل طبيعي وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير على الحارس المتألق.

ووفقا للمعلومات الواردة من الأهلي فإن محمد الشناوي جاهز لمباراة الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة وحيدة فقط من أجل التأهل لدور الثمانية.