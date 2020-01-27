Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان والانعقاد غدًا

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:01 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
Advertisements
رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع الدعوه إلى جلسة تالية غدًا الثلاثاء.

وأحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب، لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات، مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من القرى وإنشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات وإحلال وتجديد مساجد وإنشاء كباري علوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي عبد العال النواب البرلمان

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 3 ساعات

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"عبدالعال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد غدا

"شكاوى النواب" تعد تقريرا حول انجازاتها بدور الانعقاد الرابع

النائب همام العادلي رئيسًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

رئيس البرلمان يحيل 51 اقتراحا برغبة للجنان المختصة

رئيس البرلمان: الهدف من تعديلات قانون السكك الحديدية تعظيم الموارد

مبدئيا.. البرلمان يوافق على مشروع الحكومة لتعديل قانون السكة الحديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status