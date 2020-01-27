Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
اكد سامي قمصان المدير المساعد للأهلي على أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق لن يشارك في مباراة الهلال السوداني القادمة يوم السبت المقبل بالجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال سامي قمصان في تصريحات تليفيزيونية: رمضان صبحي خارج حسابات الفريق أمام الهلال السوداني، بسبب استمرار شكواه من إصابة العضلة الخلفية.


واضاف: رمضان صبحي لم يتعافي حتي الآن من الإصابة ولذلك أمر مشاركته أمام الهلال السوداني مستبعد تماماً.


وعن الحارس محمد الشناوي قال: الشناوي تعرض لإصابة خفيفة أمام النجم الساحلي عبارة عن كدمة في الظهر ولكنه سيكون معنا في رحلة السودان أمام فريق الهلال.


وكان الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً على فريق النجم الساحلي بهدف دون رد، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، ليتصدر الفريق المصري ترتيبها برصيد 10 نقاط.

Advertisements

أخبار تهمك

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ يوم

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 22 ساعة

الأمور حسمت.. مصير الشناوي من مواجهة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

08:18 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status