عاجل.. الأهلي يحسم موقف مشاركة رمضان صبحي أمام الهلال السوداني

اكد سامي قمصان المدير المساعد للأهلي على أن رمضان صبحي لاعب وسط الفريق لن يشارك في مباراة الهلال السوداني القادمة يوم السبت المقبل بالجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.









وقال سامي قمصان في تصريحات تليفيزيونية: رمضان صبحي خارج حسابات الفريق أمام الهلال السوداني، بسبب استمرار شكواه من إصابة العضلة الخلفية.









واضاف: رمضان صبحي لم يتعافي حتي الآن من الإصابة ولذلك أمر مشاركته أمام الهلال السوداني مستبعد تماماً.









وعن الحارس محمد الشناوي قال: الشناوي تعرض لإصابة خفيفة أمام النجم الساحلي عبارة عن كدمة في الظهر ولكنه سيكون معنا في رحلة السودان أمام فريق الهلال.









وكان الأهلي قد حقق فوزاً ثميناً على فريق النجم الساحلي بهدف دون رد، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، ليتصدر الفريق المصري ترتيبها برصيد 10 نقاط.



