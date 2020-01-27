فوز ناصر ملوي والأسمنت وتعادل سمالوط وبني مزار في القسم الثالث

اختتمت اليوم مباريات الأسبوع الرابع عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2019\2020.



وفي المباراة الأولى، فاز فريق أسمنت أسيوط، خارج ملعبه، علي فريق مركز شباب الخارجة بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الخارجة بالوادي الجديد.



وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ابوتيج، مع فريق بني مزار بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدها ملعب مركز شباب ابوتيج.



وفي المباراة الثالثة، فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي ،علي ضيفه فريق الوليدية بخماسيه نظيفه، في المباراه التي جاءت على ملعب ناصر ملوي.



وفي المباراة الرابعة، فاز فريق القوصية، علي فريق نادي ملوي بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ديروط.



وفي المباراه الخامسة، تعادل فريق مركز شباب سمالوط مع فريق ناصر الفكرية بهدف لكل فريق، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.



وتعادل أمس، مركز شباب القيس، سلبيا، مع فريق الهنداو، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أسمنت أسيوط 29 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 25 نقطة

3- ابوتيج 24 نقطة

4- القوصية 22 نقطة

5- ناصر الفكرية 21 نقطة

6- نادي ملوي 19 نقطة

7- مركز شباب القيس 19 نقطة

8- بني مزار 15 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 15 نقطة

10- الوليدية 13 نقطة

11 - الهنداو 13 نقطة

12 - مركز شباب الخارجة 12 نقطة