محل أسماك بالسويس يتصدى لذبح سلحفاة ويطلقها إلي بيئها الطبيعية

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عملية انقاذ سلحفاة بحرية خضراء واطلاقها من قبل أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس بمشاركة عدد من المواطنين من محبى البيئة فى تكاتف جديد يوضح مدى وعى المواطنين بأهمية التنوع البيولوجى ويعكس نجاح برامج الوزارة فى رفع الوعى بأهمية التنوع البيولوجي والحياة البحرية ودور المجتمع فى حمايتها والحفاظ عليها.





وكان قد ورد معلومات للإدارة العامة خدمة المواطنين بالوزارة من خلال المتابعة لموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بوجود سلحفاه بحرية من نوع الأخضر لدى أحد محال بيع الأسماك بمحافظة السويس والذى يبدى استعداده تسليمها بعد انقاذقها من الذبح على يد أحد الأشخاص ليتم التواصل معه وارشاده حتى قام باطلاقها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية بالتعاون مع عدد من المواطنين.





وتشيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعى المواطنين فى المشاركة فى انقاذ السلحفاه كرمز للتنوع البيولوجى حيث ان عمليه الانقاذ لم تكن عملا فرديا، وانما ثمرة جهود مجموعة من المساهمين الذين لديهم وعي بيئي، مما يعكس دور المواطن الفعال فى حماية السلاحف و التنوع البيولوجى مؤكدة على اننا قادرين على حماية البيئة ومواردنا الطبيعية بالاتحاد وتكامل الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع و مواطنيه كشركاء من اجل حماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية.





جديرا بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على فتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة مع المواطنين للإجابة عن أى إستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.