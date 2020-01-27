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تعادل الواسطى مع أبو كساة في مباراة قوية بالقسم الثالث

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:56 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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تعادل الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى بنتيجة 2/2 أمام مضيفه فريق أبو كساة خلال المباراة التى أقيمت اليوم بملعب ابشواى بالفيوم في ختام منافسات الجولة الـ 16 للمجموعة الرابعة من القسم الثالث.

وفشل أبناء الواسطى فى الحفاظ على تقدمهم بهدفين خلال اللقاء لينجح ابو كساة فى التعادل ، وأحرز هدفي الواسطى طارق جمال ووليد موهبه.

وشهدت مباريات الجولة السادسة عشر إحراز 16 هدفباريات ، حيث حافظ سمسطا على صدارة المجموعة رغم تعادله أمس، فيما استمر تواجد ببا وابشواى بالترتيب المتذيب للمجموعة .

وكان سمسطا قد تعادل أمام ضيفه طامية فى مواجهة قوية بنتيجة 1/1، فيما شهدت مباراة مطرطارس نع مضيفه إبشواى، فوز الأخير بهدف نظيف.

وخسر سنورس أمام مضيفه رأس غارب بالبحر الأحمر فى مباراة هامة للفريقان بنتيجة 1/2 ، لينجح أبناء غارب فى حصد ثلاث نقاط مهمة للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي .

كما خسر ببا مباراته من عاملين غارب بهدف نظيف، تعادل اطسا أمام مضيفه ناصر بنى سويف بنتيجة 2/2 وجاءت أهداف ناصر بنى سويف عن طريق الثنائى عمرو زكريا واسلام رمضان.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - سمسطا 26 نقطة
2 - الواسطى 24 نقطة
3 - راس غارب 24 نقطة
4 - عاملين غارب 22 نقطة
5 - مطرطارس 22 نقطة
6 - طامية 22 نقطة
7 - ابو كساة 22 نقطة
8 - ساحة الفيوم 19 نقطة
9 - اطسا 20 نقطة
10 - سنورس 14 نقطة
11- ناصر بنى سويف 14 نقطة
12- ابشواى 12 نقطة
13 - ببا الرياضى 6 نقاط
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