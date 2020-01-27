رويال رامبل 2020 .. تعرف على نتائج المصارعة في الحدث الأقوى عالميا

بدأ عرض المصارعة الشهير رويال رامبل 2020 Royal Rumble، اليوم الأثنين 27/1/2020، في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية على ملعب مينينت مايد بارك Minute Maid Park.



ويعتبر عرض رويال رامبل 2020، الأحدث والأكثر شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا لمحبي المصارعة الحرة، وتقوم شركة wwe networkK بإذاعته للعالم كله عبر قناة BT sport.



تعرف على نتائج رويال رامبل 2020



بيكي لينش تنتصر على أسكا وتحافظ على لقب راو للسيدات

شارلوت فلير تفوز بنزال رويال رامبل للسيدات وتحجز مكانها في ريسلمانيا

شيموس ينتصر على شورتي جي

رومان رينز ينتصر على كينج كوربن في النزال

درو ماكنتاير يفوز في نزال رويال رامبل للرجال ويبدأ طريقه نحو ريسلمانيا

"ذا فيند" براي وايت ينتصر على دانيال براين ويحافظ على لقب الونيفرسال في نزال أسطوري

بايلي تنتصر على لايسي إيفانز وتحافظ على لقب سماكداون للسيدات

أندرادي ينتصر على هامبيرتو كوريلو ويحافظ على لقب الولايات المتحدة

