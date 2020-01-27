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سيرين عبدالنور تشعل "إنستجرام" بإطلالة حمراء

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:38 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
رشا عادل
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "فستانًا بأكمام طويلة باللون الأحمر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بحلق".

وعلقت عبد النور، على الصورة قائلة:"لا يقاس النجاح من خلال المال المال أو السلطة يقاس النجاح من خلال الانضباط والسلام الداخلي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الديفا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعية قائلًا:"مأحلاكي" وأضاف "ماشاءالله الله يحميكي شو حلو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمة بالرقي انتي فكريًا وأخلاقيًا".

ويذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا"، الذي تدور أحداثة حول الشهرة، وشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة المصرية بوسي، والمسلسل يتكون من عشر حلقات ومن أعمال شاهد الاصلية.
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