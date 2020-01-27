تشيع جنازة ضحية القتل بشريين في الدقهلية (صور)

شارك الآلاف من أبناء مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية تشيع جنازة الطفلة علياء ضحية القتل بعد تغيبها 5 أيام بعزبة الجزار لتكون ضحية الخلاف بين والدها السمسار وأحد مواطني القرية لشراء منزل، وخرجت الجنازة بمشاركة عدد كبير من أهالي القرية ورفع المشيعين لافتات تطالب بإعدام المتهمين.



ونجح ضباط مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين من كشف لغز عثور أهالي عزبة الجزار التابعة للمركز على جثة طفلة كان مبلغ بتغيبها عن منزلها منذ ٦ أيام مقتوله وملقاة في القمامة داخل جوال، حيث تبين أن وراء الواقعة خلافات مالية بين شخص ووالدها بسبب بيع منزل وتم ضبط الجناة.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية عن عثور أحد أهالي العزبة على جثة طفلة مبلغ بغيابها منذ ٤ أيام في مقلب القمامة داخل جوال.



وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس مباحث شربين إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.



وبالفحص تبين أن الجثه لطفلة تدعى علياء بدير عيد 10 سنوات قد تغيبت عن منزلها منذ الأربعاء الماضي، وكانت الفتاه خرجت لشراء مستلزمات من السوبر ماركت ولم تعود حتى تم العثور عليها مقتولة وملقاه في القمامة داخل جوال.



وبتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الواقعه وضبط الجناه تبين ان وراء الواقعه خلاف مالى على بيع منزل بين والدها وشخص يدعي "محمد ا ا" صاحب محل بقاله وان المتهم قام باختطاف الطفله اثناء قيامها بشراء مستلزمات للمنزل منه وقام بالاتصال ب "رضا س ا" مسجل خطر لاخفاءها ومساومة والدها فيما بعد الا أنه قتلها.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإتكاب الجريمة وأن الأول اختطفها وسلمها للثاني بقصد مساومة والدها لوجود خلافات مالية بينهم إلا أن الثاني بعد إخفاءها استشعر بأن وجودها لديه خطر فقام بقتلها ووضعها داخل جوال والقاءها بقمامه بالقرب من المقابر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.