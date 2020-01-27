شاهد.. كيف شارك محمد صلاح الأطفال في معرض الكتاب (صور)



يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١، والمقام حاليا في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، حضور مميز لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.حيث تُطبع صورة النجم العالمي في جناح الأزهر بالمعرض، ثم يكتب فنانو الخط العربي أسماء الأطفال من زوار المعرض عليها.ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور مختلفة تبرز سعادة الأطفال أثناء حصولهم على الصور موقعة بأسمائهم.ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للوزيرة وهي تستمع بمشاهدة العرض.