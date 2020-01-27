وزير الثقافة تشهد عرض نوبي بمعرض الكتاب

تفقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١، في خامس أيامه بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.



وشهدت "عبدالدايم" عرض نوبي لفرقة أفريكان كيدز، بساحة المعرض.



ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للوزيرة وهي تستمع بمشاهدة العرض.

يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.



ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.