نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 27-1-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 27-1-2020 .

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات و"دل تكنولوجيز" أن أخر موعد للتقدم فى مسابقة الشركات الناشئة لتطوير حلول وتطبيقات بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة فى 18 فبراير وذلك فى تخصصات الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم وتحليل البيانات.

انهارت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتنزل أدني مستوي الـ 60 دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2019، مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وإغلاق عدد كبير من الشركات مصانعها بالصين، مما يثير توقعات بتباطؤ الطلب على النفط.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بضغط من مبيعات المصريين والعرب ليخسر الرأسمال السوقي نحو 4 مليار جنيه ليصل إلى 692.655 مليار جنيه.

عقدت مجموعة مصانع درفلة حديد التسليح، اجتماعًا اليوم بمقر غرفة الصناعات المعدنية لبحث تداعيات قرار فرض رسوم الحماية على واردات مصر من خام البيلت منذ 9 شهور تقريباً وأثره السلبي على مصانع الدرفلة.

كشف البنك المركزي، عن أن دول الإتحاد الأوروبي تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية للخارج خلال الربع الأول من 2019-2020.









قال غسان حاصبانى الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية بشركة الاتصالات السعودية STC في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن شركته تسعى لاقتناص الفرص الواعدة بكافة الأسواق المهمة بالمنطقة.









كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي الذي سيتم طرحه قريباً سيكون من أضخم الإعلانات التي تم طرحها وسيضم عدد كبير من الوحدات ويشمل كل المدن الجديدة.







