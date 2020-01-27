Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشيلسي يضع نجم ريال مدريد على طاولة التعاقدات في الشتاء

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:15 م
Advertisements
تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
Advertisements

يرغب فريق تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد الأداء الذي قدمه تامي ابراهام في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشكل كبير عن بداية الموسم.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "التيلجراف"، فإن تشيلسي لم يفقدوا الأمل بعد في التعاقد مع ايدسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى اتليتكو تُصعب الأمور.

وينوي مسئولو فريق تشيلسي استهداف بياتيك مهاجم ميلان ويراقبون وضعه مع توتنهام الذي يرغب بشدة في ضمه، وأيضاً قد يتوجه البلوز نحو لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في الساعات الاخيرة خاصة ان الفريق الأبيض اخبرهم بأنه متوفر كـ إعارة.

ويريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في إخراج باتشوي مهاجم الفريق على سبيل الإعارة في حال التعاقد مع أحد الأسماء الماضية، وهنا اهتمام كبير من بعض الأندية الإنجليزية لضم اللاعب البلجيكي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي اليوم 1/26 في دوري الأبطال

منذ حوالي 21 ساعة

الآن "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الأهلي والنجم مجانا.. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ahly vs ess تابع الأهلي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ضربة قاضية لأحلام ريال مدريد في الديربي

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وتونس في نهائي إفريقيا لكرة اليد

منذ حوالي 21 ساعة

أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

الآن

لايف Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر YALLA Ahly يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي LIVE

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي جول Ahly

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ارسنال مجانًا| رابط بين سبورت مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث| بث مباشر مباراة ارسنال الآن بدون تقطيع رابط kora lve

الآن

"الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

منذ حوالي 20 ساعة

كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ahli» "الشناوي يتألق" رابط الاهلي HD

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:50 م

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

بعد الفوز على النجم.. حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

07:58 م

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

03:27 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

02:39 م

بث مباشر live .. مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث اليوم 27/1 بكأس الاتحاد الإنجليزي

09:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status