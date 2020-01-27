تشيلسي يضع نجم ريال مدريد على طاولة التعاقدات في الشتاء





يرغب فريق تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد الأداء الذي قدمه تامي ابراهام في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه بشكل كبير عن بداية الموسم.





ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "التيلجراف"، فإن تشيلسي لم يفقدوا الأمل بعد في التعاقد مع ايدسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى اتليتكو تُصعب الأمور.





وينوي مسئولو فريق تشيلسي استهداف بياتيك مهاجم ميلان ويراقبون وضعه مع توتنهام الذي يرغب بشدة في ضمه، وأيضاً قد يتوجه البلوز نحو لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في الساعات الاخيرة خاصة ان الفريق الأبيض اخبرهم بأنه متوفر كـ إعارة.





ويريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في إخراج باتشوي مهاجم الفريق على سبيل الإعارة في حال التعاقد مع أحد الأسماء الماضية، وهنا اهتمام كبير من بعض الأندية الإنجليزية لضم اللاعب البلجيكي.



