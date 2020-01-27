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أسوان يخطف فوزا ثمينا من حرس الحدود في مباراة مثيرة بالدوري

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:14 م
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اسوان
اسوان
الفجر الرياضي
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سجل نادي أسوان انتصارا ثمينا من ميدان نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب المكس ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر بالدوري المصري الممتاز.

 

أحرز كريم الطيب هدف المباراة الأول لأسوان في الدقيقة 35 ، وعادل لأصحاب الأرض اللاعب مصطفى جمال في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

 

وشهدت الدقيقة 80 قمة الإثارة عندما سجل مصطفى جمال هدفا ولكن بالخطأ في مرمى فريقه حرس الحدود، ليرفع الحكم المساعد الراية معلنا عن تسلل، ولكن حكم الساحة قرر احتساب الهدف لعدم تداخل المهاجم الذي كان متسللا.

 

ورفع أسوان رصيده إلى النقطة 12 وقفز إلى المركز الرابع عشر ، أما نادي حرس الحدود فتجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز التاسع.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة حرس الحدود اسوان اخبار الرياضة

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