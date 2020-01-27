عاجل.. الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية في الضفة الغربية

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية ويقيم حواجز عند نقاط التماس مع المستوطنات في الضفة الغربية، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة ولم تسجل إصابات أو أضرار.





وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت يوم الخميس الماضي، بسماع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة، مؤكدة على أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة "نير عام" القريبة من القطاع غزة.





وقالت مصادر: إن "صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة نير عام المحاذية لمنطقة شمال القطاع".





وتحدثت وسائل الإعلام العبرية، عن سقوط عدد من البالونات المفخخة في البلدات الإسرائلية من قطاع غزة، لافتة إلى أن طواقم المتفجرات تعاملت معها دون إصابات.