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إشبيلية يقترب من التعاقد مع نجم ميلان

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:05 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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اقترب مسئولو فريق إشبيلية الإسباني من التعاقد مع نجم فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق لما تبقى من الموسم الجاري مع المدرب لوبيتيجي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن هناك إتفاق بين ميلان و اشبيلية من أجل سوسو، وسيصل اللاعب إلى إسبانيا للانضمام إلى الفريق الأندلسي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مع أحقية الشراء والتي ستصبح الزامية وفق شروط معينة.

وشارك سوسو مع ميلان في 16 مباراة هذا الموسم بالدوري الإيطالي، ولم يسجل سوا هدف وحيد وصنع هدفين فقط منذ بداية الموسم.

الجدير بالذكر أن فريق ميلان قد نجح في تحقيق الفوز مؤخرا على فريق بريشيا بنتيجة هدف نظيف أحرزه الكرواتي ريبيتش في الشوط الثاني من اللقاء.

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