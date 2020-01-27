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هدف وحيد في شباك بلد الوليد يهدي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:04 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على نظيره بلد الوليد، أمس الأحد الموافق الـ26 من يناير 2020، ضمن مبارايات الجولة الـ21 من بطولة "الليجا".

ريال مدريد يتصدر

وانفرد ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بصدارة الترتيب، متفوقًا على العملاق الكتالوني برشلونة، بفارق 3 نقاط.

فوز ريال مدريد وهزيمة البرسا

وجاء فوز ريال مدريد على بلد الوليد في بطولة الدوري، بعدما عانى برشلونة في مباراته أمام فالنسيا، التي تغلبت على البرسا، بهدفين نظيفين، ولقنته "علقة" كروية، لن ينساها كيكي سيتين ورفاقه.

ريال مدريد يتفوق

وخسر برشلونة الصدارة، بعدما فاز ريال مدريد في مباراته، ورفع رصيده إلى النقطة الـ46، في حين توقف رصيد البراس عند الـ43 نقطة، وضعته في الوصافة خلف الملكي الكبير.

هدف ريال مدريد

سجل هدف ريال مدريد لاعبه ناتشو، فى الدقيقة 78 من ضربة رأسية، مستغلا عرضية زميله الألمانى تونى كروس، ليقود فريقه إلى صدارة الترتيب.

تعليق مدرب ريال مدريد

أشاد زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بآداء لاعبيه، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال طويلة جدًا، ورفض الإفراط في الاحتفال.



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