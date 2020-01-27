"هندسة الفراكتال" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أصدرت منصة كتبنا كتاب "هندسة الفراكتال" للدكتور محمد فخري ليشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

يحتوي الكتاب على أحدث نظريات الرياضيات في القرن 21 التي أضافت بُعداً جديداً لكافة فروع العلم والمعرفة عموماً حيث استطاعت تحديد أطوال، ومساحات وحجوم الأشكال الطبيعية غير المنتظمة، من خلال التطابق مع شكل التعاريج والبروز، والثنايا والإنكسارات غير المنتظمة المميزة لهذه الأشكال، بما يدعم التعامل معها بشكل دقيق وليس مٌقرب، وهو ما عجزت عن إيجاده باقي الهندسات الأخرى، كما استطاعت تحديد شكل وخواص مخ الإنسان في السابق والتنبؤ بنموه في المستقبل، بما يدعم العلاج السليم للأمراض المستعصية والتي عجز مجال الطب عن إيجاد الأداة الصحيحة لتشخيصها بدقة، وتطبيقات أخرى كثيرة تجدونها في هذا الكتاب.