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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:01 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 27/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب أقر موازنة 2020، حيث صوت 49 نائبا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجيش الليبي: نرد بقوة على اختراقات الميليشيات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العقيد خالد محجوب، إن قوات الجيش الليبي متمركزة في أماكنها، وتقوم برد أي اختراقات تقوم بها الميليشيات؛ لكون الميليشيات تقوم بخرق وقف إطلاق النار على الدوام على كافة الجبهات؛ لأنها توقعت بوصول مجموعة من المرتزقة السوريين أن تنقلب موازين القوى في المنطقة او تتغير. 


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تسرع من إصدار تأشيرات الدخول للعلماء والباحثين المتميزين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، بأن "المملكة المتحدة ستشرع خلال الشهر القادم في إصدار تأشيرات سريعة للعلماء والباحثين المتميزين، فور إنفصالها عن الاتحاد الأوروبي".

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ليبيا لبنان بوريس جونسون بريطانيا الجيش الليبي البرلمان اللبناني

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