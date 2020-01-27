مواعيد مباريات اليوم الأثنين 27 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة بورنموث ضد أرسنال beIN SPORTS





تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 27 / 1 / 2020، أبرزها مباراة حرس الحدود ضد أسوان في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ15"





أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة حرس الحدود ضد أسوان، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهةمصر المقاصة ضد طلائع الجيش، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"





بورنموث ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



